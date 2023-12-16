Описание

Код товара: 137253

Тип объектива макрообъектив, широкоугольный, фикс

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 2.8 мм

Макс. фокусное расстояние 40 мм

Кратность зума 14.3x

Фокусное расстояние фикс-объектива 40 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.16 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 38.5 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Линзы

Число групп элементов 7

Число элементов 9

Размеры и вес

Диаметр 68.5 мм

Длина 64.5 мм

Вес 235 г



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 2076210

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол.

Гарантия от 14 до 90 дней.