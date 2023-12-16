Объектив Nikon 40mm f/2.8G AF-S DX Micro Nikkor (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072253
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-16/03
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137253
Тип объектива макрообъектив, широкоугольный, фикс
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 2.8 мм
Макс. фокусное расстояние 40 мм
Кратность зума 14.3x
Фокусное расстояние фикс-объектива 40 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.16 м
Углы обзора
Минимальный угол обзора 38.5 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 2.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Крепление
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Линзы
Число групп элементов 7
Число элементов 9
Размеры и вес
Диаметр 68.5 мм
Длина 64.5 мм
Вес 235 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 2076210
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол.
Гарантия от 14 до 90 дней.