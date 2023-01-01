Описание

AF-S DX Micro NIKKOR 40 мм f/2,8G - стандартный 40 мм макрообъектив формата DX (для цифровых камер). Прекрасно подходит для съемки объектов с малого расстояния благодаря большой светосиле f/2,8 и масштабу съемки 1:1. Эксклюзивный бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) Nikon обеспечивает тихую автофокусировку, благодаря которой можно снимать с близкого расстояния, не спугнув объект съемки. Большая светосила позволяет выделять объекты на фоне размытого заднего плана и обеспечивает получение резких снимков в условиях недостаточного освещения. Многослойное просветление элементов SIC обеспечивает отличную светопропускаемость и успешно борется с возникновением нежелательных бликов и ореолов.

Призванный улавливать мелкие детали, этот исключительно удобный в обращении объектив позволяет снимать потрясающие крупные планы, а также прекрасные общие планы и портреты.