Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00076522
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/05
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Снят с продажи
К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141522
Линейка
Серия D
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив, фикс
Фокусное расстояние
постоянное
Мин. фокусное расстояние
35 мм
Макс. фокусное расстояние
35 мм
Кратность зума
19.4x
Фокусное расстояние фикс-объектива
35 мм
Минимальное расстояние фокусировки
0.3 м
Особенности
автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор
Углы обзора
Минимальный угол обзора
44 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
1.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
52 мм
Линзы
Число групп элементов
6
Число элементов
8
Размеры и вес
Диаметр
70 мм
Длина
52.5 мм
Вес
200 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 3087340
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
Гарантия 90 дней.
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