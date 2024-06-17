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    Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5) (б/у)

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    Код товара : УТ-00076522

    Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-17/05

    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)
    • 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (состояние 5)

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    Причина уценки:

    незначительные следы эксплуатации

    Снят с продажи

    К сожалению товар снят с продажи, но вы можете найти похожие товары.

    Гарантия 90 дней

    Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru

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    Характеристики
    Описание
    Видео
    Аксессуары
    Отзывы0

    Описание

    Код товара: 141522

    Линейка
    Серия D
    Тип
    объектив
    Тип объектива
    стандартный, широкоугольный, Широкоугольный объектив, фикс
    Фокусное расстояние
    постоянное
    Мин. фокусное расстояние
    35 мм
    Макс. фокусное расстояние
    35 мм
    Кратность зума
    19.4x
    Фокусное расстояние фикс-объектива
    35 мм
    Минимальное расстояние фокусировки
    0.3 м
    Особенности
    автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор
    Углы обзора
    Минимальный угол обзора
    44 град.мин
    Диафрагма
    Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
    1.8
    Минимальная диафрагма (F)
    22
    Число лепестков диафрагмы
    7
    Крепление
    Байонет
    Nikon F
    Диаметр резьбы для светофильтра
    52 мм
    Линзы
    Число групп элементов
    6
    Число элементов
    8
    Размеры и вес
    Диаметр
    70 мм
    Длина
    52.5 мм
    Вес
    200 г

    Фототехника  прошла  проверку на работоспособность.
    Состояние: незначительные следы эксплуатации
    s\n: 3087340
    Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда
    Гарантия 90 дней.
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    Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.