Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (б/у, состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072659 Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-04

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Задать вопрос Причина уценки: 4, следы эксплуатации, потертости. 10 000 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Линейка Серия D

Тип объектива стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус

Фокусное расстояние постоянное

Мин. фокусное расстояние 1.8 мм

Макс. фокусное расстояние 35 мм

Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м

Особенности автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальный угол обзора 44 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Число групп элементов 6

Число элементов 8

Диаметр 70 мм

Длина 52.5 мм

Вес 200 г Код товара: 137659

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 4, следы эксплуатации, потертости.

Комплектация: объектив, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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