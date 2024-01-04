Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor (б/у, состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00072659
Артикул : б/у-КП32 К 2024-01-04
Причина уценки:
4, следы эксплуатации, потертости.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка Серия D
Тип объектива стандартный, широкоугольный, Фиксированный фокус
Фокусное расстояние постоянное
Мин. фокусное расстояние 1.8 мм
Макс. фокусное расстояние 35 мм
Фокусное расстояние фикс-объектива 35 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м
Особенности автоматическая фокусировка, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 44 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 1.8
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Число групп элементов 6
Число элементов 8
Диаметр 70 мм
Длина 52.5 мм
Вес 200 г
Код товара: 137659
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 4, следы эксплуатации, потертости.
Комплектация: объектив, крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.