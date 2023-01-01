Объектив Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor
Код товара : УТ-00062173
Артикул : # JAA132DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
52
Минимальное фокусное расстояние, мм
35
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Угол поля зрения
76°-22°50'
Конструкция объектива
8 элементов в 6 группах (3 ED линзы, асферическая линза)
Физические характеристики
Вес
200 г
Размеры товара
70 x 52.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-46, чехол CL-0915
Описание
NIKKOR 35/1.8 AF-S DX G – компактный объектив с высокими показателями светосилы, разработанный специально для фотокамер с матрицей формата DX. Фокусное расстояние данного объектива соответствует 52.5 мм (в 35мм эквиваленте). Максимальная диафрагма объектива составляет f/1.8, что обеспечивает высокую точность контроля глубины резкости и отличный результат даже в условиях низкой освещенности. Объектив NIKKOR 35/1.8 AF-S DX G оснащен бесшумным волновым приводом (SWM), обеспечивающим высокоскоростную и бесшумную автофокусировку. Минимальное расстояние до объекта, на котором осуществляется фокусировка, составляет 30 см.
Объектив NIKKOR 35/1.8 AF-S DX G имеет компактный корпус. Резиновые уплотнители, расположенные в основании байонета, гарантируют надежную защиту внутренней оптической системы от пыли и влаги. В комплектацию входит бленда и мягкий чехол.
По материалам Nikon.