Описание

NIKKOR 35/1.8 AF-S DX G – компактный объектив с высокими показателями светосилы, разработанный специально для фотокамер с матрицей формата DX. Фокусное расстояние данного объектива соответствует 52.5 мм (в 35мм эквиваленте). Максимальная диафрагма объектива составляет f/1.8, что обеспечивает высокую точность контроля глубины резкости и отличный результат даже в условиях низкой освещенности. Объектив NIKKOR 35/1.8 AF-S DX G оснащен бесшумным волновым приводом (SWM), обеспечивающим высокоскоростную и бесшумную автофокусировку. Минимальное расстояние до объекта, на котором осуществляется фокусировка, составляет 30 см.

Объектив NIKKOR 35/1.8 AF-S DX G имеет компактный корпус. Резиновые уплотнители, расположенные в основании байонета, гарантируют надежную защиту внутренней оптической системы от пыли и влаги. В комплектацию входит бленда и мягкий чехол.

По материалам Nikon.