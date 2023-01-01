Описание

AF-S NIKKOR 35mm F1.4G - новый широкоугольный объектив, подходящий к камерам как FX-, так и DX-формата (на последних фокусное расстояние будет соответствовать прибл. 52-53 мм в эквиваленте). Объектив с выдающейся светосилой и мягким боке (размытие фона), обеспечиваемым 9-лепестковой скругленной диафрагмой. Благодаря исключительному качеству оптики, объектив показывает очень хорошие результаты даже при полностью открытой диафрагме, достигая наилучших показателей при значениях F4.0 - F5.6. Покрытие Nano Crystal уменьшает количество ореолов и бликов. Ультразвуковой двигатель обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Прочный влагозащищенный корпус из магниевого сплава для интенсивной эксплуатации в жестких условиях.