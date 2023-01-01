Объектив Nikon AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G
Код товара : 00000043798
Артикул : JAA134DA
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
67
Конструкция объектива
10 элементов в 7 группах (1 асферический)
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.3 м
Относительное отверстие
1/1.4
Угол поля зрения
63° (FX), 43° (DX)
Физические характеристики
Вес
600 г
Размеры товара
83х90 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя / задняя, чехол CL-1118
Описание
AF-S NIKKOR 35mm F1.4G - новый широкоугольный объектив, подходящий к камерам как FX-, так и DX-формата (на последних фокусное расстояние будет соответствовать прибл. 52-53 мм в эквиваленте). Объектив с выдающейся светосилой и мягким боке (размытие фона), обеспечиваемым 9-лепестковой скругленной диафрагмой. Благодаря исключительному качеству оптики, объектив показывает очень хорошие результаты даже при полностью открытой диафрагме, достигая наилучших показателей при значениях F4.0 - F5.6. Покрытие Nano Crystal уменьшает количество ореолов и бликов. Ультразвуковой двигатель обеспечивает быструю и точную автофокусировку. Прочный влагозащищенный корпус из магниевого сплава для интенсивной эксплуатации в жестких условиях.