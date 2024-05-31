Описание

Код товара: 141059

Nikon 35-80mm f/4-5.6 D (состояние 4)

Диапазон фокусных расстояний: 35-80 мм [коэффициент увеличения 2,3]

Диапазон : F/4 при 35 мм - F/5,6 при 80 мм Максимальный формат: 35 мм полнокадровый

Nikon F Угол обзора по диагонали: 63,4° при 35 мм - 30,3° при 80 мм

Конструкция объектива: 6 элементов в 6 группах.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе. 3074360

Комплектация:

Гарантия 14 дней.