Объектив Nikon 35-80mm f/4-5.6 D (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076059
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-31
Причина уценки:
потёртости и царапины на корпусе.
12 000 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141059
Nikon 35-80mm f/4-5.6 D (состояние 4)
Диапазон фокусных расстояний: 35-80 мм [коэффициент увеличения 2,3]
Диапазон : F/4 при 35 мм - F/5,6 при 80 мм Максимальный формат: 35 мм полнокадровый
Nikon F Угол обзора по диагонали: 63,4° при 35 мм - 30,3° при 80 мм
Конструкция объектива: 6 элементов в 6 группах.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе. 3074360
Комплектация:
Гарантия 14 дней.
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