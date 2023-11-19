Зеркальный фотоаппарат Nikon 3300 Kit + AF-S DX Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00071572
Артикул : б/у-КП32 К 2023-11-19
Причина уценки:
потертости, загрязнения пробег затвора 63500
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Изображения, сделанные с помощью фотокамеры D3300, идеально передают атмосферу важных событий.
Эта мощная и простая в использовании цифровая зеркальная фотокамера с разрешением 24,2 мегапикселя имеет компактный корпус и небольшой вес. Ее удобно носить с собой, чтобы в нужный момент создавать незабываемые фотографии и видеоролики высокой четкости.
Большая матрица способна запечатлеть мельчайшие детали с великолепной резкостью и демонстрирует превосходные результаты при слабом освещении (чувствительность до 12 800 единиц ISO), благодаря чему можно получить кристально четкие изображения в темноте.
Для тех, кто делает первые шаги в фотосъемке с помощью цифровых зеркальных фотокамер или желает узнать больше, предусмотрено пошаговое руководство в режиме справки. С помощью адаптера для беспроводного подключения от компании Nikon, который приобретается дополнительно, можно легко загружать фотографии на любимые веб-сайты через интеллектуальное устройство.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние :4
Комплектация: камера, объектив, аккумулятор, зарядное устройство
Гарантия 90 дней.
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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,
по адресу:
ул. Красная Пресня, д. 32
м. Улица 1905 года, пешком 5 минут
Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.