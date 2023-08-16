Описание

Код товара: 134219

Тип объектива

широкоугольный

Фокусное расстояние

постоянное

Байонет

Nikon F

Фокусное расстояние

28 мм

Диафрагма

f/1.8

Функции

автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальное расстояние фокусировки

0.25 м

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе

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: 235383

Комплектация: передняя и задняя крышки, чехол, документация, коробка

Гарантия 90 дней.