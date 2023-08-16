Объектив Nikon 28mm f/1.8G AF-S Nikkor (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00069219
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-08-16/02
Причина уценки:
потертости, мелкие царапины на корпусе
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Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 134219
Тип объектива
широкоугольный
Фокусное расстояние
постоянное
Байонет
Nikon F
Фокусное расстояние
28 мм
Диафрагма
f/1.8
Функции
автоматическая фокусировка, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальное расстояние фокусировки
0.25 м
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: потертости, мелкие царапины на корпусе
s\n: 235383
Комплектация: передняя и задняя крышки, чехол, документация, коробка
Гарантия 90 дней.