Описание

Этот объектив обеспечивает широкую перспективу и отлично подходит для съемки в тесных помещениях, съемки бескрайних просторов и для запечатления городских ландшафтов или уличных пейзажей. Отлично работает с цифровыми зеркальными фотокамерами высокого разрешения, оптическая конструкция обеспечивает великолепную прорисовку изображений и видеороликов. Чувствительная диафрагма f/1,8 обеспечивает резкость снимков в условиях недостаточного освещения и идеальный баланс между резкостью и боке.

Особенности:

Широкоугольный объектив формата FX с фокусным расстоянием 28 мм (42 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX).

Чувствительная диафрагма f/1,8: обеспечивает снимки с идеально ровным боке, резкие снимки в условиях недостаточного освещения и яркое изображение в видоискателе.

Высокопроизводительная оптическая конструкция: обеспечивает получение резких изображений с великолепной прорисовкой, соответствующей производительности цифровых зеркальных фотокамер высокого разрешения.

Две асферические линзы объектива минимизируют аберрации и устраняют искажения, которые могут возникать при съемке с широким углом зрения.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat эффективно устраняет ореолы и блики.

Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) способствует тихой и точной работе АФ.

Поддержка двух режимов фокусировки: M/A (автофокусировка с ручной донастройкой) и M (ручная фокусировка).

Легкий и компактный корпус.

Герметизированный металлический байонет объектива.

В комплект поставки входят байонетная бленда и чехол для объектива.