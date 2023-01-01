Объектив Nikon AF-S NIKKOR 28mm f/1.8G
Код товара : 00000053068
Артикул : JAA135DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
67
Относительное отверстие
1/1.8
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
75° (FX), 53° (DX)
Конструкция объектива
11 элементов в 9 группах (2 асферических)
Физические характеристики
Вес
330 г
Размеры товара
73 х 80.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-64, чехол CL-0915
Описание
Этот объектив обеспечивает широкую перспективу и отлично подходит для съемки в тесных помещениях, съемки бескрайних просторов и для запечатления городских ландшафтов или уличных пейзажей. Отлично работает с цифровыми зеркальными фотокамерами высокого разрешения, оптическая конструкция обеспечивает великолепную прорисовку изображений и видеороликов. Чувствительная диафрагма f/1,8 обеспечивает резкость снимков в условиях недостаточного освещения и идеальный баланс между резкостью и боке.
Особенности:
Широкоугольный объектив формата FX с фокусным расстоянием 28 мм (42 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX).
Чувствительная диафрагма f/1,8: обеспечивает снимки с идеально ровным боке, резкие снимки в условиях недостаточного освещения и яркое изображение в видоискателе.
Высокопроизводительная оптическая конструкция: обеспечивает получение резких изображений с великолепной прорисовкой, соответствующей производительности цифровых зеркальных фотокамер высокого разрешения.
Две асферические линзы объектива минимизируют аберрации и устраняют искажения, которые могут возникать при съемке с широким углом зрения.
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat эффективно устраняет ореолы и блики.
Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) способствует тихой и точной работе АФ.
Поддержка двух режимов фокусировки: M/A (автофокусировка с ручной донастройкой) и M (ручная фокусировка).
Легкий и компактный корпус.
Герметизированный металлический байонет объектива.
В комплект поставки входят байонетная бленда и чехол для объектива.