Описание

Светосильный объектив формата FX с фиксированным фокусным расстоянием 24 мм. Благодаря максимальной диафрагме f/1,8 этот светосильный сверхширокоугольный объектив позволяет с легкостью снимать динамичные сюжеты и создавать изображения с эффектом полного присутствия.

Универсальная модель AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED отлично подходит для съемки живописных ландшафтов, величественных зданий, детализированных городских пейзажей и просторных интерьеров.

Используя светосильный объектив с диафрагмой f/1,8, можно без труда получить кадры с малой глубиной резко изображаемого пространства и мягкой размытостью заднего плана. Он позволяет снимать резкие изображения даже в условиях недостаточного освещения. Небольшое минимальное расстояние фокусировки (всего 0,23 м) открывает дополнительные возможности для съемки. А благодаря легкому компактному корпусу эту модель удобно брать с собой в поездки.

Основные особенности:

Светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 24 мм: сверхширокоугольный объектив формата FX с фокусным расстоянием 24 мм (36 мм при использовании с зеркальной фотокамерой Nikon формата DX). Отлично подходит для съемки ландшафтов, архитектурных сооружений, интерьеров и городских пейзажей, а также создания видеороликов.

Высокая светосила f/1,8: обеспечивает создание четких изображений с малой глубиной резко изображаемого пространства и мягкой размытостью заднего плана. Воспользуйтесь дополнительными возможностями съемки с более короткой выдержкой и получайте неизменно четкие снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Кроме того, изображение в видоискателе всегда будет ярким и хорошо различимым.

Небольшой легкий корпус: благодаря сверхкомпактной конструкции этот объектив удобно носить с собой, поэтому он станет отличным спутником в поездках.

Изображения с высоким разрешением: объектив прекрасно подходит для цифровых зеркальных фотокамер с высоким разрешением, обеспечивая высокую четкость и контраст по всему кадру. Благодаря особой оптической конструкции объектива ваши фотографии и видеоролики будут отличаться яркостью и насыщенностью цветов.

Превосходные оптические характеристики: два элемента со сверхнизким рассеиванием (из стекла ED) и две асферические линзы позволяют создавать отличные четкие изображения. Искажения в этой модели устраняются с высокой точностью — большинство форм аберрации и искажений цвета эффективно сведено к минимуму.

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: повышает четкость изображения даже при освещении сзади, устраняя блики и эффект двоения.

Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM): гарантирует тихую и точную автофокусировку.

Минимальное расстояние фокусировки: 0,23 м. Снимки можно делать с очень близкого расстояния, заполняя изображением объекта весь кадр.

В комплекте поставки: байонетная бленда и мягкий чехол для объектива.