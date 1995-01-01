Объектив Nikon AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED
Код товара : 00000043709
Артикул : JAA131DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Относительное отверстие
1/1.4
Минимальная диафрагма
1/16
Минимальная дистанция фокусировки
0.25 м
Угол поля зрения
84° (NIKON FX), 61° (NIKON DX)
Конструкция объектива
12 элементов в 10 группах
Физические характеристики
Вес
620 г
Размеры
83 x 88.5 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-51, чехол CL-1118
Описание
NIKKOR 24/1.4 AF-S G ED - профессиональный широкоугольный объектив с фиксированным фокусным расстоянием (24 мм) и высокой постоянной светосилой (f/1.4). Оптическая система объектива состоит из 12 элементов в 10 группах и включает 2 элемента из стекла ED с нанокристаллическим покрытием. Элементы со сверхнизкой дисперсией ED обеспечивают высокую резкость и эффективно минимизируют хроматические аберрации. Нанокристаллическое покрытие линз гарантирует эффективное подавление бликов и ореола при солнечном свете или другом ярком освещении, а скругленные лепестки диафрагмы позволяют добиться красивого размытого заднего фона.
Объектив имеет максимально большую диафрагму f/1,4, которая позволяет производить съемку в условиях недостаточного освещения. Быстрая и бесшумная работа фокусировки реализована с применением волнового привода (SWM). Данный объектив подходит для фотокамер Nikon формата FX и DX (эквивалентное фокусное расстояние составит - 36 мм).
Объектив имеет герметичный корпус из магниевого сплава, байонет которого оснащен резиновым уплотнителем, что гарантирует надежную защиту от попадания пыли и влаги и позволяет вести фотосъемку практически в любых погодных условиях.