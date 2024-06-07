Объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076229 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/04

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. 63 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141229 Линейка

Серия D

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, zoom-объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

2.8 мм

Макс. фокусное расстояние

70 мм

Кратность зума

2.9x

Минимальное расстояние фокусировки

0.38 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

2.8

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

2.8

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра

82 мм

Линзы

Число групп элементов

16

Число элементов

20

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

88 мм

Длина

154.5 мм

Вес

1070 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации.

s

: 679279

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол

Гарантия 90 дней.

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