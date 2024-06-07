Объектив Nikon 24-70mm f/2.8G ED AF-S (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076229
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/04
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
Код товара: 141229
Линейка
Серия D
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
2.8 мм
Макс. фокусное расстояние
70 мм
Кратность зума
2.9x
Минимальное расстояние фокусировки
0.38 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
2.8
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
2.8
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
82 мм
Линзы
Число групп элементов
16
Число элементов
20
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
88 мм
Длина
154.5 мм
Вес
1070 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации.
s\n: 679279
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол
Гарантия 90 дней.
-----