Объектив Nikon 24-70mm f/2.8E ED VR AF-S Nikkor
Код товара : УТ-00065559
Артикул : @ JAA824DA
179 990 ₽
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
82
Относительное отверстие
1:2.8
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.41 м
Угол поля зрения
формат FX: 84°–34°20', формат DX: 61°–22°50'
Конструкция объектива
20 элементов в 16 группах, включая: 2 элемента из стекла ED (со сверхнизкой дисперсией), 1 асферический элемент из стекла ED, 3 асферические линзы и 1 элемент HRI (с высоким коэффициентом рефракции)
Физические характеристики
Вес
1070 г
Размеры товара
88 х 154.5 мм
Комплектация
Комплектация
передняя защитная крышка объектива LC-82 диаметром 82 мм (защелкивающаяся), байонетная бленда HB-74, задняя защитная крышка объектива LF-4, полумягкий чехол CL-M3
Описание
Быстрее. Мощнее. Надежнее, чем когда бы то ни было. Объектив AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR отвечает всем требованиям современных профессиональных фотографов благодаря своей исключительной функциональности и способности обеспечивать отличное качество изображений.
Специалисты Nikon усовершенствовали самую популярную профессиональную модель линейки NIKKOR, оснастив ее инновационной оптической конструкцией и эффективной системой подавления вибраций (VR) от компании Nikon. Технология VR позволяет задавать выдержки на четыре ступени длиннее обычных и практически устраняет смазывание, которое может возникать из-за дрожания фотокамеры. Кроме того, благодаря эксклюзивному бесшумному ультразвуковому мотору (SWM), разработанному компанией Nikon, удалось значительно повысить скорость АФ. Объектив заключен в прочный корпус, а на его переднюю и заднюю линзы нанесено фторсодержащее покрытие, которое эффективно защищает конструкцию от попадания воды, пыли и грязи.
Основные особенности:
Профессиональный стандартный зум-объектив с диафрагмой f/2.8: диапазон фокусных расстояний 24–70 мм (эквивалент для формата DX: 36–105 мм). Удобный и надежный зум-объектив с охватом положений от широкоугольного до среднего телескопического подходит для съемки самых разнообразных сюжетов.
Большая светосила f/2.8: гарантирует отличный результат во время съемки при недостаточном освещении, а также повторяемую экспозицию во всем диапазоне увеличения.
Система подавления вибраций (VR): минимизирует влияние дрожания фотокамеры и позволяет снимать с выдержками на четыре ступени длиннее, чем обычно.¹
¹ В обычном режиме работы в соответствии со стандартом CIPA.
Хорошая производительность: объектив обеспечивает высокие четкость и контраст по всему кадру. Оптическая система эффективно предотвращает появление хроматической аберрации и цветной окантовки на изображениях, а также сводит к минимуму искажения при любом коэффициенте увеличения.
Передовая оптическая конструкция: включает инновационный асферический элемент со сверхнизким рассеиванием (из стекла ED), а также три асферические линзы, два элемента из стекла ED и один элемент с высоким коэффициентом преломления (HRI).
Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: повышает четкость изображения, устраняя блики и эффект двоения.
Электромагнитная диафрагма: обеспечивает более высокую точность и повторяемость экспозиции во время высокоскоростной непрерывной съемки.
Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM): сверхбыстрая и практически бесшумная автофокусировка с возможностью моментального перехода в ручной режим.
Прочность и надежность: усиленная износостойкая конструкция рассчитана на интенсивную профессиональную съемку в самых сложных условиях.
Фторсодержащее покрытие: надежно защищает от воздействия воды, пыли и грязи без ущерба для качества изображения. Покрытие нанесено на стекло, защищающее переднюю и заднюю линзы объектива. Так что стекло можно с легкостью очистить, не повредив поверхность.
В комплекте поставки: съемная бленда с фиксатором и мягкий чехол.