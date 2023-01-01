Описание

Быстрее. Мощнее. Надежнее, чем когда бы то ни было. Объектив AF-S NIKKOR 24–70mm f/2.8E ED VR отвечает всем требованиям современных профессиональных фотографов благодаря своей исключительной функциональности и способности обеспечивать отличное качество изображений.

Специалисты Nikon усовершенствовали самую популярную профессиональную модель линейки NIKKOR, оснастив ее инновационной оптической конструкцией и эффективной системой подавления вибраций (VR) от компании Nikon. Технология VR позволяет задавать выдержки на четыре ступени длиннее обычных и практически устраняет смазывание, которое может возникать из-за дрожания фотокамеры. Кроме того, благодаря эксклюзивному бесшумному ультразвуковому мотору (SWM), разработанному компанией Nikon, удалось значительно повысить скорость АФ. Объектив заключен в прочный корпус, а на его переднюю и заднюю линзы нанесено фторсодержащее покрытие, которое эффективно защищает конструкцию от попадания воды, пыли и грязи.

Основные особенности:

Профессиональный стандартный зум-объектив с диафрагмой f/2.8: диапазон фокусных расстояний 24–70 мм (эквивалент для формата DX: 36–105 мм). Удобный и надежный зум-объектив с охватом положений от широкоугольного до среднего телескопического подходит для съемки самых разнообразных сюжетов.

Большая светосила f/2.8: гарантирует отличный результат во время съемки при недостаточном освещении, а также повторяемую экспозицию во всем диапазоне увеличения.

Система подавления вибраций (VR): минимизирует влияние дрожания фотокамеры и позволяет снимать с выдержками на четыре ступени длиннее, чем обычно.¹

¹ В обычном режиме работы в соответствии со стандартом CIPA.

Хорошая производительность: объектив обеспечивает высокие четкость и контраст по всему кадру. Оптическая система эффективно предотвращает появление хроматической аберрации и цветной окантовки на изображениях, а также сводит к минимуму искажения при любом коэффициенте увеличения.

Передовая оптическая конструкция: включает инновационный асферический элемент со сверхнизким рассеиванием (из стекла ED), а также три асферические линзы, два элемента из стекла ED и один элемент с высоким коэффициентом преломления (HRI).

Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat: повышает четкость изображения, устраняя блики и эффект двоения.

Электромагнитная диафрагма: обеспечивает более высокую точность и повторяемость экспозиции во время высокоскоростной непрерывной съемки.

Бесшумный ультразвуковой мотор (SWM): сверхбыстрая и практически бесшумная автофокусировка с возможностью моментального перехода в ручной режим.

Прочность и надежность: усиленная износостойкая конструкция рассчитана на интенсивную профессиональную съемку в самых сложных условиях.

Фторсодержащее покрытие: надежно защищает от воздействия воды, пыли и грязи без ущерба для качества изображения. Покрытие нанесено на стекло, защищающее переднюю и заднюю линзы объектива. Так что стекло можно с легкостью очистить, не повредив поверхность.

В комплекте поставки: съемная бленда с фиксатором и мягкий чехол.