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Объектив Nikon Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5) (б/у)

  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
  • Z 24-50mm f/4-6.3 (состояние 5)
Код товара:УТ-00097341
Артикул:б/у-КП32 К 2026-09-16/3

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние:Незначительные следы эксплуатации
Пробег:
S/n:20014822
Комплектация:обьектив, передняя и задняя крышки
Гарантия в авторизованном сервисном центре Fоtо-оnе: 90 дней.