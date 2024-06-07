Объектив Nikon 24-120mm f/4G ED VR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076230 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/05

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Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации 42 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141230 Линейка

Серия D

Тип

объектив

Тип объектива

стандартный, Стандартный зум объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

24 мм

Макс. фокусное расстояние

120 мм

Кратность зума

5x

Минимальное расстояние фокусировки

0.45 м

Особенности

автоматическая фокусировка

Углы обзора

Минимальный угол обзора

20.2 град.мин

Максимальный угол обзора

84 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

4

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов

13

Число элементов

17

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

84 мм

Длина

103.5 мм

Вес

710 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации

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: 62155879

Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.

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