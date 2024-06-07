Объектив Nikon 24-120mm f/4G ED VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076230
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/05
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141230
Линейка
Серия D
Тип
объектив
Тип объектива
стандартный, Стандартный зум объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
24 мм
Макс. фокусное расстояние
120 мм
Кратность зума
5x
Минимальное расстояние фокусировки
0.45 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
20.2 град.мин
Максимальный угол обзора
84 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
4
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
13
Число элементов
17
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
84 мм
Длина
103.5 мм
Вес
710 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации
s\n: 62155879
Комплектация: передняя и задняя крышка, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.
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