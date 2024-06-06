Объектив Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076225 Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-06

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные следы эксплуатации, потертости на передней съемной крышке. 42 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код: 141225 Тип объектива: Стандартный ZOOM

Диаметр фильтра, мм: 77

Размер матрицы: full frame

Крепление объектива (байонет): Nikon F

Фокусное расстояние: 24-120 mm

Значение светосилы: f/4.0

Стабилизация изображения: Есть

Габариты: 84x103.5 mm

Вес: 710г Фототехника прошла проверку на работоспособность. Состояние : 5- Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки. s/n: 62066964 Гарантия 90 дней.

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