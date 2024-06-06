Объектив Nikon 24-120mm f/4G ED VR AF-S (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076225
Артикул : б/у-БУМ К 2024-06-06
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, потертости на передней съемной крышке.
42 000 ₽
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Описание
Код: 141225
Тип объектива: Стандартный ZOOM
Диаметр фильтра, мм: 77
Размер матрицы: full frame
Крепление объектива (байонет): Nikon F
Фокусное расстояние: 24-120 mm
Значение светосилы: f/4.0
Стабилизация изображения: Есть
Габариты: 84x103.5 mm
Вес: 710г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: Объектив, передняя и задняя крышки.
s/n: 62066964
Гарантия 90 дней.
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