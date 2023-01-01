Nikon AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR - компактный зум-объектив, подходящий как к фотоаппаратам с полнокадровой матрицей (формат FX), так и DX-моделям (на последних фокусное расстояние составляет в эквиваленте 36-180 мм). В объективе установлен механизм оптической стабилизации VR II (второе поколение), обеспечивающий резкость при выдержках до 4 ступеней длиннее обычных. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat уменьшает двоение изображения и блики. Бесшумный ультразвуковой мотор обеспечивает быструю, тихую и точную автофокусировку. Резиновая прокладка вокруг байонета предотвращает попадение внутрь пыли и влаги. Хорошее соотношение цены и качества.