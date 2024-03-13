Объектив Nikon 24-120mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00073986
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-13/1
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинка внутри объектива.
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка Серия D
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 24 мм
Макс. фокусное расстояние 120 мм
Кратность зума 5x
Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
Минимальный угол обзора 20.3 град.мин
Максимальный угол обзора 84 град.мин
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6
Минимальная диафрагма (F) 22
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм
Число групп элементов 13
Число элементов 15
Число асферических элементов 2
Число низкодисперсных элементов 2
Диаметр 77 мм
Длина 94 мм
Вес 575 г
Код товара: 138986
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинка внутри объектива.
Комплектация: объектив, крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.