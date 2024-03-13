Объектив Nikon 24-120mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S Nikkor (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00073986 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-13/1

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Задать вопрос Причина уценки: Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинка внутри объектива. 15 590 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Линейка Серия D

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 24 мм

Макс. фокусное расстояние 120 мм

Кратность зума 5x

Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м

Минимальный угол обзора 20.3 град.мин

Максимальный угол обзора 84 град.мин

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 72 мм

Число групп элементов 13

Число элементов 15

Число асферических элементов 2

Число низкодисперсных элементов 2

Диаметр 77 мм

Длина 94 мм

Вес 575 г Код товара: 138986

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения, микроцарапины на корпусе, пылинка внутри объектива.

Комплектация: объектив, крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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