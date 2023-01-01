Описание

Мощный зум и широкий охват фокусных расстояний. Передовой универсальный супертелеобъектив формата FX с диапазоном фокусных расстояний 200–500 мм и постоянной диафрагмой f/5,6 открывает новые возможности для телефотосъемки.

Эта модель обеспечивает превосходное качество изображений при съемке любых сюжетов — дикой природы, летящих птиц и самолетов или динамичных спортивных состязаний. Объектив отличается широким охватом фокусных расстояний — 200–500 мм. Постоянная диафрагма f/5,6 обеспечивает оптимальное качество съемки и возможность управлять глубиной резко изображаемого пространства при любом коэффициенте увеличения. Мощная система подавления вибраций от компании Nikon позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем обычно, а режим VR SPORT (Спорт) отлично подходит для отслеживания быстро движущихся объектов. Электромагнитная диафрагма обеспечивает точность экспозиции во время высокоскоростной непрерывной съемки.

Основные особенности:

Супертелескопический зум-объектив формата FX: поддерживает универсальный диапазон фокусных расстояний — 200–500 мм (эквивалент для формата DX: 300–750 мм). Отлично подходит для съемки дикой природы, движущихся птиц и самолетов или участников динамичных спортивных соревнований.

Постоянная диафрагма f/5,6: обеспечивает неизменно хорошее качество съемки и возможность управлять глубиной резко изображаемого пространства при любом коэффициенте увеличения.

Передовая оптическая система: три элемента со сверхнизким рассеиванием (из стекла ED) минимизируют хроматическую аберрацию.

Система подавления вибраций (VR): практически полностью компенсирует дрожание фотокамеры и позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем обычно.¹ Режим VR SPORT (Спорт) обеспечивает четкое изображение в видоискателе, даже если объект съемки мчится на высокой скорости. Используя этот режим при непрерывной съемке, вы сможете запечатлевать объекты с такой же частотой кадров и задержкой срабатывания затвора, как и при выключенной функции VR. Режим VR SPORT (Спорт) значительно упрощает съемку динамичных спортивных соревнований, а также летящих птиц и других движущихся объектов.

¹ В обычном режиме работы в соответствии со стандартом CIPA.

Высокоскоростная АФ: бесшумный ультразвуковой мотор (SWM) от компании Nikon обеспечивает сверхбыструю и практически бесшумную автофокусировку с возможностью моментального перехода в ручной режим.

Электромагнитная диафрагма: гарантирует более высокую точность и повторяемость экспозиции во время высокоскоростной непрерывной съемки.

Минимальное расстояние фокусировки: 2,2 м.

Переключатель блокировки зума: обеспечивает защиту объектива, когда он не используется.

Кронштейн для штатива: повышает устойчивость объектива при установке на штатив.

АФ при использовании телеконверторов: постоянная максимальная диафрагма f/5,6 позволяет задействовать автофокусировку даже при использовании объектива с 1,4-кратным телеконвертором (подсоединенным к f/8-совместимой фотокамере).

В комплекте поставки: съемная бленда и мягкий чехол.