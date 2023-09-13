Объектив Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G ED AF-S VR II DX Zoom-Nikkor (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00070143
Артикул : б/у-КП32 К 2023-09-13
Причина уценки:
Незначительные бытовые загрязнения
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Линейка Серия D
Тип объектив
Тип объектива стандартный
Фокусное расстояние переменное
Мин. фокусное расстояние 18 мм
Макс. фокусное расстояние 200 мм
Кратность зума 11.1x
Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м
Функции автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Минимальный угол обзора 8 град.мин
Максимальный угол обзора 76 град.мин
Код товара: 135143
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.
Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.