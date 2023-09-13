Описание

Линейка Серия D

Тип объектив

Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 18 мм

Макс. фокусное расстояние 200 мм

Кратность зума 11.1x

Минимальное расстояние фокусировки 0.5 м

Функции автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, только для неполнокадровых фотоаппаратов, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Минимальный угол обзора 8 град.мин

Максимальный угол обзора 76 град.мин

Код товара: 135143

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : Незначительные бытовые загрязнения.

Комплектация: объектив, крышки, бленда, чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.