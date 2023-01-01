Описание

Nikon AF-S 18-140 mm f/3,5–5,6G ED VR Nikkor – новый объектив для камер Nikon формата DX. В определенном смысле он является наследником Nikkor AF-S 18-135, снятого с производства несколько лет назад. Напомним, что это был прекрасный любительский объектив для середины 2000-х, однако вышедший двумя годами позже Nikkor AF-S 18-105, обладавший оптическим стабилизатором VR и меньшей ценой, постепенно вытеснил его с конвейера.

Теперь же Nikon, по всей видимости, решил разнообразить линейку оптики и добавить к уже существующим AF-S 18-105 и AF-S 18-200 промежуточный вариант, более "дальнобойный" по сравнению с первым и более доступный по сравнению со вторым. Возможно, все трое будут существовать бок о бок, а может быть, кому-то придется уйти – пока что компания не раскрывает своих планов по этому поводу.

Новинка обладает практически тем же диапазоном фокусных расстояний, что и ее предшественник: 27-210 мм в 35-мм эквиваленте. Это позволяет использовать ее в качестве единственного объектива (хотя мы бы рекомендовали добавить как минимум один небольшой фикс-объектив, например Nikkor AF-S 35/1.8).

Многое осталось прежним: диаметр резьбы фильтра (67 мм), число лепестков диафрагмы (7), использование бесшумного SWM привода c системой внутренней фокусировки IF и возможностью ручной корректировки, минимальная дистанция фокусировки 0.45 м. Оптическая схема изменилась не сильно: вместо 15 элементов в 11 группах теперь используется 17 элементов в 12 группах, - это сказывается добавление стабилизатора изображения. Используется 1 элемент со сверхнизкой дисперсией и 1 асферический элемент, все элементы покрыты многослойным просветляющим покрытием Nikon Integrated Coating, которое значительно снижает потери света и появление бликов. Из-за усложнения оптической схемы объектив стал тяжелее: 490 г.

Качество изображения должно соответствовать существующим DX зум-объективам Nikkor, т.е. находиться на высоком уровне для своей ценовой группы. Пока что объектив только анонсирован и не поступил на тестирование независимым экспертам.

В целом, Nikon AF-S 18-140 mm f/3,5–5,6G ED VR Nikkor может стать одним из очевидных вариантов по обновлению оптики для многих начинающих фотографов, купивших базовый комплект из камеры и объектива AF-S 18-55.