Описание

Код товара: 137252



Тип объектива стандартный

Фокусное расстояние переменное

Мин. фокусное расстояние 18 мм

Макс. фокусное расстояние 105 мм

Кратность зума 5.8x

Минимальное расстояние фокусировки 0.45 м

Углы обзора

Минимальный угол обзора 15.2 град.мин

Максимальный угол обзора 76 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 3.5

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии 5.6

Минимальная диафрагма (F) 22

Число лепестков диафрагмы 7

Крепление

Байонет Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра 67 мм

Линзы

Число групп элементов 11

Число элементов 15

Число асферических элементов 1

Число низкодисперсных элементов 1

Размеры и вес

Диаметр 76 мм

Длина 89 мм

Вес 420 г



Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

# 33648925

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, чехол

Гарантия от 14 до 90 дней.