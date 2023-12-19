Объектив Nikon 16-80mm f/2.8-4E ED VR AF-S DX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00072321
Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/4
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации на корпусе.
50 000 ₽
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Описание
Код товара: 137321
Тип объектива: стандартный
Фокусное расстояние: переменное
Байонет: Nikon F
Мин. фокусное расстояние: 16 мм
Макс. фокусное расстояние: 80 мм
Диафрагма: f/2.8
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
Комплектация: объектив, две крышки, бленда.
Гарантия 90 дней.
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