Объектив Nikon 16-80mm f/2.8-4E ED VR AF-S DX (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00072321 Артикул : б/у-ЗВ39 К 2023-12-19/4

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Задать вопрос Причина уценки: Минимальные следы эксплуатации на корпусе. 50 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Можно в рассрочку или кредит Задать вопрос

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Описание Код товара: 137321 Тип объектива: стандартный

Фокусное расстояние: переменное

Байонет: Nikon F

Мин. фокусное расстояние: 16 мм

Макс. фокусное расстояние: 80 мм

Диафрагма: f/2.8 Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

Комплектация: объектив, две крышки, бленда.

Гарантия 90 дней.

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