Объектив Nikon 16-35mm f/4.0G ED VR (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076231
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/06
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141231
Линейка
Серия D
Тип
объектив
Тип объектива
широкоугольный, Zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
16 мм
Макс. фокусное расстояние
35 мм
Кратность зума
2.2x
Минимальное расстояние фокусировки
0.28 м
Особенности
автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
63 град.мин
Максимальный угол обзора
107 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
4
Минимальная диафрагма (F)
22
Число лепестков диафрагмы
9
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
77 мм
Линзы
Число групп элементов
12
Число элементов
17
Число асферических элементов
3
Число низкодисперсных элементов
2
Размеры и вес
Диаметр
82.5 мм
Длина
125 мм
Вес
685 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации.
s\n: 305938
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол.
Гарантия 90 дней.
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