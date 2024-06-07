Объектив Nikon 16-35mm f/4.0G ED VR (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076231 Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-07/06

<











>







Задать вопрос Причина уценки: небольшие следы эксплуатации. 51 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

Задать вопрос

Описание Код товара: 141231 Линейка

Серия D

Тип

объектив

Тип объектива

широкоугольный, Zoom-объектив

Фокусное расстояние

переменное

Мин. фокусное расстояние

16 мм

Макс. фокусное расстояние

35 мм

Кратность зума

2.2x

Минимальное расстояние фокусировки

0.28 м

Особенности

автоматическая фокусировка, стабилизация изображения, ультразвуковой мотор, фокусировочный мотор (для Nikon F)

Углы обзора

Минимальный угол обзора

63 град.мин

Максимальный угол обзора

107 град.мин

Диафрагма

Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии

4

Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии

4

Минимальная диафрагма (F)

22

Число лепестков диафрагмы

9

Крепление

Байонет

Nikon F

Диаметр резьбы для светофильтра

77 мм

Линзы

Число групп элементов

12

Число элементов

17

Число асферических элементов

3

Число низкодисперсных элементов

2

Размеры и вес

Диаметр

82.5 мм

Длина

125 мм

Вес

685 г Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: небольшие следы эксплуатации.

s

: 305938

Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, бленда, чехол.

Гарантия 90 дней.

-----

Видео

Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.