Описание

Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR – широкоугольный зум-объектив, c постоянной светосилой f/4.0 и системой стабилизации изображения VR II разработанный специально для фотокамер с матрицей формата FX.

Диапазон фокусных расстояний данного объектива соответствует 16-35мм (для фотокамер с матрицей формата DX: 24-52 мм). В объективе использованы 3 асферические линзы, покрытие Nano Crystal и 2 сверхнизкодисперсионных элемента, благодаря которым обеспечивается высокая четкость изображения по всему полю кадра на всём диапазоне увеличения и нивелируются хроматические аберрации. Максимальное качество снимка даже в условиях недостаточной освещенности и при съёмке движущихся объектов гарантирует 4-ступенчатая система оптической стабилизации, которая эффективно компенсирует вибрации и сдвиги фотоаппарата.

Объектив NIKKOR 16-35/4.0 AF-S G ED VR оснащен бесшумным волновым приводом (SWM) скоростной фокусировки, что особенно ценно для владельцев зеркальных фотокамер начального уровня (NIKON D40/ D60/ D3000 /D5000), теперь и они могут с легкостью использовать возможности автоматической фокусировки. Объектив имеет прочный магниевый корпус с резиновым уплотнителем байонета. Данная модель была разработана с учетом особенностей полнокадровых зеркальных фотокамер, но и при установке на камеры формата DX оптическая система объектива гарантирует высокое качество снимка.