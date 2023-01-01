Объектив Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR
Код товара : 00000040962
Артикул : JAA806DB
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon F
Диаметр светофильтра, мм
77
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
35
Относительное отверстие
1/4.0
Минимальная диафрагма
1/22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
107°-63° (для 35-мм), 83°-44° (Nikon DX)
Конструкция объектива
17 элементов в 12 группах (2 ED линзы)
Физические характеристики
Вес
685 г
Размеры товара
82.5 х 125 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда HB-23, чехол CL-1120
Описание
Nikon AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR – широкоугольный зум-объектив, c постоянной светосилой f/4.0 и системой стабилизации изображения VR II разработанный специально для фотокамер с матрицей формата FX.
Диапазон фокусных расстояний данного объектива соответствует 16-35мм (для фотокамер с матрицей формата DX: 24-52 мм). В объективе использованы 3 асферические линзы, покрытие Nano Crystal и 2 сверхнизкодисперсионных элемента, благодаря которым обеспечивается высокая четкость изображения по всему полю кадра на всём диапазоне увеличения и нивелируются хроматические аберрации. Максимальное качество снимка даже в условиях недостаточной освещенности и при съёмке движущихся объектов гарантирует 4-ступенчатая система оптической стабилизации, которая эффективно компенсирует вибрации и сдвиги фотоаппарата.
Объектив NIKKOR 16-35/4.0 AF-S G ED VR оснащен бесшумным волновым приводом (SWM) скоростной фокусировки, что особенно ценно для владельцев зеркальных фотокамер начального уровня (NIKON D40/ D60/ D3000 /D5000), теперь и они могут с легкостью использовать возможности автоматической фокусировки. Объектив имеет прочный магниевый корпус с резиновым уплотнителем байонета. Данная модель была разработана с учетом особенностей полнокадровых зеркальных фотокамер, но и при установке на камеры формата DX оптическая система объектива гарантирует высокое качество снимка.