Объектив Nikon 135mm f/2D AF DC-Nikkor (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00070534
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-09-28/01
Причина уценки:
Незначительные следы эксплуатации, незначительные потертости.
Можно в рассрочку или кредит
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Описание
Код товара: 135534
Линейка Серия D
Тип объектива телеобъектив
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 135 мм
Минимальное расстояние фокусировки 1.1 м
Функции автоматическая фокусировка
Углы обзора
Максимальный угол обзора 18 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии 2
Минимальная диафрагма (F) 16
Число лепестков диафрагмы 9
Крепление
Байонет
Nikon F
Линзы
Число групп элементов 6
Число элементов 7
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
#511917
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки, встроенная бленда, документация, коробка.
Гарантия 90 дней.