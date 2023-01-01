Описание

Уникальный объектив формата FX с фиксированным фокусным расстоянием 105 мм и большой светосилой f/1,4. Этот превосходный объектив с уникальным характером создан, чтобы вдохновлять на достижение новых вершин в области художественной портретной фотографии.

Этот особенный портретный объектив воплощает традиции безупречного качества, восходящие к знаменитому объективу NIKKOR с фокусным расстоянием 105 мм и светосилой f/2,5. Инновационная оптическая конструкция, созданная для идеального воспроизведения малейших нюансов, гарантирует превосходные показатели резкости, контраста и разрешения по всему кадру. Объектив обеспечивает исключительно плавное боке и резкую прорисовку объектов даже при съемке с максимальной диафрагмой f/1,4. Независимо от того, снимаете вы при естественном освещении или в студии, полученные изображения впечатляют глубиной и объемом.

Особенный характер: максимальная диафрагма f/1,4 и фокусное расстояние 105 мм

Этот объектив формата FX с фиксированным фокусным расстоянием отвечает самым высоким эстетическим требованиям. Фокусное расстояние 105 мм в сочетании с минимальным расстоянием фокусировки 1 м позволяет создавать портреты крупным планом без необходимости кадрирования. Уникальная оптическая конструкция позволяет точно воспроизвести на снимке каждую деталь сюжета: даже при съемке с полностью открытой диафрагмой можно передать красоту текстуры тончайших тканей. А девятилепестковая диафрагма со скругленным отверстием не только создает великолепное боке, но и обеспечивает точную регулировку глубины резко изображаемого пространства.

Великолепное боке: глубина и объем

Благодаря своей уникальной оптической конструкции этот объектив отличается восхитительно плавным боке и при прорисовке объектов создает удивительное ощущение глубины. Степень смазывания изображения плавно изменяется с увеличением расстояния от резко изображенного объекта, поэтому боке получается без грубых переходов. Кроме того, постепенный переход боке от точки фокусировки к фону позволяет создавать изображения с невероятным ощущением естественной глубины. Усовершенствования коснулись и видеороликов: при изменении дистанции фокусировки боке меняется невероятно плавно, предоставляя уникальные возможности передачи настроения во время съемки.

Рисование светом: непревзойденное качество результатов при съемке с максимальной диафрагмой

Объектив AF-S NIKKOR 105mm f/1.4E ED позволяет вывести фотографию на высочайший художественный уровень. Идеально четкая прорисовка объектов обеспечивается даже при съемке с максимально открытой диафрагмой f/1,4. Объектив эффективно устраняет сагиттальные коматические засветки — точечные источники света будут выглядеть точками круглой формы даже по краям изображения. Объектив не уменьшает освещенность на периферии, обеспечивая яркость по всему кадру, а объекты, расположенные на краях кадра, оказываются резкими и четкими даже при съемке с максимальной диафрагмой и установкой фокусировки на бесконечность.

Легендарное качество оптики NIKKOR

Девять скругленных лепестков диафрагмы снижают дифракцию, обеспечивая реалистичное воспроизведение деталей сюжета. Благодаря использованию электромагнитного механизма управления диафрагмой, встроенного в корпус объектива, достигается исключительно надежное управление автоматической экспозицией (АЭ) даже при высокоскоростной серийной съемке. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat эффективно устраняет двоение изображения и блики, а использование бесшумного ультразвукового мотора (SWM) от компании Nikon обеспечивает плавную, тихую и быструю автофокусировку. Три элемента из стекла со сверхнизким рассеиванием (ED) сводят к минимуму продольную хроматическую аберрацию. Фторсодержащее покрытие от компании Nikon обеспечивает не только защиту переднего и заднего элементов объектива, но и легкость их очистки, поскольку эффективно отталкивает пыль, грязь, воду и жир.