Описание

Расширяйте творческие границы. Исследуйте собственные возможности.

Сверхширокоугольный объектив с фокусным расстоянием 10–20 мм охватывает больше пространства, увеличивает перспективу и позволяет создавать эффектные композиции. Не нужно отступать назад, чтобы захватить в кадр все объекты. А минимальное расстояние фокусировки 0,22 метра позволяет делать снимки с близкого расстояния, заполняя весь кадр.

Путешествуйте налегке и снимайте великолепные кадры.

Объектив весит всего 230 гр (прибл.). Его легко использовать и носить с собой. Он разработан специально для того, чтобы раскрыть весь потенциал матрицы фотокамеры с высоким разрешением, и позволяет снимать выразительные фото и видео где угодно.

Великолепная четкость изображений

Объектив обеспечивает высокую четкость и контрастность по всему кадру даже при съемке на ярком солнце или при контровом освещении. Благодаря оптической схеме с тремя асферическими линзами искажения, присущие широкоугольным объективам, минимальны даже на краях кадра.

Безупречная четкость

Камера позволяет снимать четкие фото в сумерках и не опасаться того, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. Встроенная система подавления вибраций (VR) улучшает качество фото даже при съемке с рук с длинной выдержкой при недостаточной освещенности. Система работает бесшумно даже при видеосъемке.

Плавная, быстрая, тихая автофокусировка

Шаговый двигатель объективов Nikon серии AF-P обеспечивает быструю, плавную и тихую фокусировку. Фокусировка на объекте выполняется с абсолютной точностью, в том числе при зуме. Во время видеосъемки двигатель позволяет плавно перемещать фокус от объекта к объекту, при этом шум привода практически отсутствует.

Кинематографическое качество

Придайте изображению глубину, раздвиньте границы пейзажа или просто воспользуйтесь сверхширокоугольной перспективой, снимая видео в условиях ограниченного пространства. Используйте специальное кольцо для ручной фокусировки: оно позволяет медленно и плавно переводить фокус с переднего плана на фон и наоборот.