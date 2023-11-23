Описание

Код товара: 136659

Формат: 35mm зеркальная

Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)

Фокус: Ручная фокусировка

Система: Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX)

Год начала производства: 1981

Год окончания производства: 1985

Оптическая схема: 4 элемента в 4 группах

Nikon Series E 100 mm f/ 2.8 (2) - длиннофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием для фотоаппаратов системы Nikon F.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 5. Незначительные царапинки и потёртости корпуса;

Комплектация: крышки; 1971010;