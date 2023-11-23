Объектив Nikon 100mm f/2.8 Series E (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00071659
Артикул : б/у-Н1 КС 2023-11-23
Причина уценки:
Незначительные царапинки и потёртости корпуса;
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Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 136659
Формат: 35mm зеркальная
Тип: Постоянное фокусное расстояние (фикс)
Фокус: Ручная фокусировка
Система: Nikon F (FX, DX), Nikon F (FX, DX)
Год начала производства: 1981
Год окончания производства: 1985
Оптическая схема: 4 элемента в 4 группах
Nikon Series E 100 mm f/ 2.8 (2) - длиннофокусный объектив с постоянным фокусным расстоянием для фотоаппаратов системы Nikon F.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 5. Незначительные царапинки и потёртости корпуса;
Комплектация: крышки; 1971010;