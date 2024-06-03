Объектив Nikon 10-20mm f/4.5-5.6G VR AF-P DX (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00076136
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-06-03/04
Причина уценки:
небольшие следы эксплуатации.
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 141136
Тип
объектив
Тип объектива
zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
4.5 мм
Макс. фокусное расстояние
5.6 мм
Кратность зума
2x
Минимальное расстояние фокусировки
0.22 м
Особенности
автоматическая фокусировка
Углы обзора
Минимальный угол обзора
70 град.мин
Максимальный угол обзора
109 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
4.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
5.6
Минимальная диафрагма (F)
29
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Nikon F
Диаметр резьбы для светофильтра
72 мм
Линзы
Число групп элементов
11
Число элементов
14
Число асферических элементов
3
Размеры и вес
Диаметр
77 мм
Длина
73 мм
Вес
230 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: небольшие следы эксплуатации.
s\n: 264810
Комплектация: передняя и задняя крышки, бленда, чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.
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