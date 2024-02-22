Описание

Откройте для себя мир творчества и возможностей с Nikon 1 J2 Kit 10-30mm. Этот компактный и стильный фотоаппарат идеально подходит для тех, кто ценит легкость, мобильность и качество. Снимайте живописные пейзажи, захватывайте яркие портреты и сохраняйте неповторимые моменты в высоком разрешении благодаря 10-мегапиксельной матрице сенсора.

Снимайте с уверенностью благодаря комплексу функций, включая быструю систему автофокусировки, которая мгновенно захватывает моменты, и встроенный вспышечный модуль для освещения сцены в слабом освещении.

С объективом 10-30mm вы получаете широкий диапазон фокусных расстояний, позволяющий вам сделать как крупные планы, так и обширные снимки. Простота в использовании в паре с высокой производительностью делает Nikon 1 J2 Kit 10-30mm отличным выбором для начинающих фотографов, а также для опытных энтузиастов, стремящихся к качественным снимкам в любой ситуации.

КМОП-матрица размером — 13,2 x 8,8 мм (формат CX Nikon);

Эффективное число пикселей — 10,1 млн;

Носители данных — карты памяти SD (Secure Digital), SDHC и SDXC;

Тип затвора — электронный затвор;

Монитор — ЖК-монитор TFT с диагональю 7,5 см, разрешением около 921 тыс. точек и регулировкой яркости;

Размеры (Ш x В x Д) — прибл. 106 x 61 x 29,8 мм (без выступающих частей);

Вес прибл. 280 г с батареей и картой памяти, но без защитной крышки; прибл. 237 г (только корпус фотокамеры).

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4, царапины и потёртости корпуса, загрязнения линз и корпуса.

Комплектация: акб, з/у, крышки, mini-USB, коробка.

Гарантия 14 дней.