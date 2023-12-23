Телеконвертор Nikon Nikkor Z TC-2.0x (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00072419
Артикул : б/у-Ф1 К 2023-12-23/02
Причина уценки:
Минимальные следы эксплуатации.
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Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 137419
Невероятная детализация в кадре. Телеконвертер Z TC-2.0x увеличивает диапазон фокусных расстояний вашего объектива NIKKOR Z для беззеркальных фотокамер на 100 %. Идеально подходит для съемок спортивных мероприятий и дикой природы, когда вы не хотите брать с собой второй объектив. При съемке с подсоединенным TC-2.0x минимальное расстояние фокусировки остается неизменным, что позволяет создавать впечатляющие крупные планы и макро.
Автофокусировка и подавление вибраций продолжают работать, ведь все фазовые точки камер Nikon Z поддерживают автофокус при диафрагме до f/11. Благодаря герметичному корпусу этот телеконвертер защищен от пыли и влаги. Фторсодержащее покрытие переднего и заднего элемента отталкивает пыль и грязь, облегчая чистку. Многослойное просветляющее покрытие линз Nikon SIC предотвращает появление ореолов и бликов при боковой или контровой засветке.
Совместимые объективы: NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
Эффективная светосила объектива сокращается на 2 ступени экспозиции.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5
# 20007014
Комплектация: Передняя и задняя крышки
Гарантия от 14 до 90 дней.