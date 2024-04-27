Объектив Nikon Nikkor Z DX 16-50mm F3.5-6.3 VR (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075318
Артикул : б/у-Ф1 К 2024-04-27/01
Причина уценки:
незначительные следы эксплуатации
Гарантия магазина 90 дней
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Описание
Код товара: 140318
Линейка
Серия Z
Тип
объектив
Тип объектива
Zoom-объектив
Фокусное расстояние
переменное
Мин. фокусное расстояние
16 мм
Макс. фокусное расстояние
50 мм
Кратность зума
3.1x
Особенности
автоматическая фокусировка, внутренняя фокусировка, стабилизация изображения, фокусировочный мотор (для Nikon F)
Углы обзора
Минимальный угол обзора
31.3 град.мин
Максимальный угол обзора
83 град.мин
Диафрагма
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
3.5
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
6.3
Минимальная диафрагма (F)
40
Число лепестков диафрагмы
7
Крепление
Байонет
Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра
46 мм
Линзы
Число групп элементов
7
Число элементов
9
Число асферических элементов
4
Число низкодисперсных элементов
1
Размеры и вес
Диаметр
70 мм
Длина
32 мм
Вес
135 г
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: незначительные следы эксплуатации
s\n: 20178914
Комплектация: объектив, передняя и задняя крышки
Гарантия 90 дней.
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