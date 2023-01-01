Описание

Объектив Nikkor Z 58mm f/0.95 S Noct находится в данный момент на завершающем этапе разработки. Объектив отличается исключительно большим относительным отверстием f/0.95, но в задачах также стоит высокая резкость, приятное размытие, «трехмерный» рисунок и отсутствие комы. Выпуск запланирован на начало 2019 года. Подробности будут известны позже.

Неповторимый объектив NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct с ручной фокусировкой является безукоризненным воплощением инженерной мысли. Фокусное расстояние 58 мм — дань уважения знаменитому объективу Noct с байонетом F от Nikon. Широкий байонет Z и большая максимальная диафрагма f/0,95 обеспечивают отличный результат при слабой освещенности. От портретов до ночных пейзажей и фильмов — вы получите невероятную глубину и резкость.

Покрытие ARNEO + нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat

Два антибликовых покрытия предотвращают двоение изображения и блики. Покрытие ARNEO от Nikon исключает дефекты изображения из-за падения света вертикально, а нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat — от падения света по диагонали.

Шлифованная асферическая линза

Точная асферическая линза из минерального стекла большого диаметра с высоким коэффициентом преломления значительно улучшает коррекцию аберраций. Подобный результат недостижим при использовании полимерных литых асфериков.

Высокоточное кольцо фокусировки

Регулируйте фокусировку плавно и с предельной точностью. Идеально подходит как для съемки изображений, так и для видеороликов.

Расширенный функционал кнопки "Fn"

Назначаемые функции соответствуют кнопкам "Fn" на корпусе фотокамеры. Вы можете назначить кнопке "Fn" одну из в общей сложности 17 различных функций.

Информационная ОСИД (OLED) панель

Проверяйте текущие диафрагму, расстояние фокусировки и глубину резко изображаемого пространства прямо на объективе.

Для чего этот объектив?

Ночные пейзажи

Оптическая конструкция с 17 элементами в 10 группах обеспечивает идеальную передачу точечных источников света даже при съемке с максимально открытой диафрагмой. Результаты поражают воображение — от ночных пейзажей до астрофотографии.

Портреты

Объектив обеспечивает резкую прорисовку объектов даже при съемке с максимально открытой диафрагмой f/0,95. Он позволяет создавать качественные снимки при любых условиях освещения и дает плавный естественный эффект боке до самых границ кадра.

Видеоролики

Эмоции. Характер. Атмосфера. Благодаря большой максимальной диафрагме, которая предоставляет полный контроль над глубиной резко изображаемого пространства, этот объектив подходит для создания видеороликов кинематографического качества. Вы также выиграете от уменьшения таких нежелательных эффектов, как «дыхание фокуса».