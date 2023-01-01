Описание

Потрясающие крупные планы, портреты и уличные снимки. Этот легкий и компактный макрообъектив серии Z с фокусным расстоянием 50 мм способен передать красоту даже самых обычных вещей. С его помощью можно делать макроснимки с мелкими объектами и деталями в натуральную величину (1:1), а также использовать его для повседневной фотосъемки.

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 позволяет получать резкие кадры, даже если объект находится в нескольких сентиметрах от передней линзы! Используйте его для макросъемки в натуральную величину (1:1) и почувствуйте великолепную передачу деталей. Благодаря фокусному расстоянию 50 мм можно создавать портретные и уличные снимки с естественной перспективой.

Доверьтесь любопытству

Сделайте шаг назад, чтобы расширить угол зрения. Приблизьтесь, чтобы передать все детали. Великолепные характеристики, скругленная 9-лепестковая диафрагма и светосила f/2,8 помогут сфокусироваться на объекте, выделив его на плавно размытом фоне.

Резкие снимки крупным планом

Узоры и текстуры. Фигуры, формы и цвета. Благодаря минимальному расстоянию фокусировки 0,16 м вы сможете делать резкие фотографии, даже если передняя линза объектива находится на расстоянии 5,6 см от объекта! Встроенный механизм VR стабилизирует изображение.

Свежий взгляд

Благодаря компактному корпусу и малому весу этот объектив можно всегда взять с собой, а также легко сделать кадры с разных ракурсов.

Точное, удобное управление

Объектив подходит и для фото, и для видео. Вы можете настраивать диафрагму, ISO и другие параметры с помощью бесшумного кольца управления и моментально переключаться между ручной и автоматической фокусировкой. Практически бесшумная фокусировка не нарушит процесс съёмки.

Поистине универсальный

NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 позволяет снимать объекты как в натуральную величину, так и на расстоянии, получая идеальный результат в любых условиях. Этот легкий и компактный объектив отлично сочетается с полнокадровыми фотокамерами и фотокамерами формата DX серии Z.

50 мм, полный кадр

Классический угол обзора 50 мм при использовании с полнокадровыми беззеркальными фотокамерами серии Z. Этот объектив подходит для любых снимков: от пейзажей до крупных планов в food-съемке.

75 мм в режиме кадрирования DX

Угол обзора 75 мм при использовании с беззеркальными фотокамерами формата DX серии Z. Этот объектив отлично подходит для портретов и крупных планов небольших объектов при макросъемке.

Просто

Маркировка на корпусе объектива, показывающая коэффициент увеличения — 1 : 4, 1 : 2 или 1 : 1 (снимок в натуральную величину), — облегчает макросъемку.

Быстро

Фотографируете миниатюры? Переведя переключатель АФ в положение «макро», вы сможете быстрее фокусироваться на объектах, находящихся на расстоянии 0,16–0,30 м.

Защита

Фторсодержащее покрытие от компании Nikon обеспечивает защиту передней линзы объектива, а также легкость очистки. Это идеальный вариант для съемки на улице.