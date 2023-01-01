Объектив Nikon Nikkor Z 50-250mm f/4.5-6.3 VR DX
Код товара : УТ-00037505
Артикул : JMA707DA
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
62
Минимальное фокусное расстояние, мм
50
Максимльное фокусное расстояние, мм
250
Относительное отверстие
1:4.5 – 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22 – 1:32
Минимальная дистанция фокусировки
положение 50 мм: 0,5 м; положение 250 мм: 1 м
Угол поля зрения
31° 30' – 6° 30'
Конструкция объектива
16 элементов в 12 группах (включая 1 элемент из стекла ED, с экстранизкой дисперсией)
Физические характеристики
Вес
405 г
Размеры товара
74 х 110 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Больше света. Больше свободы
Этот зум-телеобъектив многофункционален и универсален. Теперь даже удаленные сцены будут в фокусе. Высокая скорость фокусировки позволяет запечатлеть самые динамичные действия. Что бы вы ни снимали, широкий байонет Z от Nikon позволяет этому объективу захватывать больше света на всех участках кадра. Сделайте свои фотографии и видеоролики более детальными, яркими и глубокими.
Движение
Приближайте изображение для съемки далеких объектов крупным планом или захватывайте сцену целиком. Снимки получаются четкими, даже если объекты в кадре двигаются быстро.
Портреты
Даже с большого расстояния и в условиях недостаточного освещения получаются отличные портреты с мягким боке. Минимальное расстояние фокусировки 0,5 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи.
Видеоролики
Этот объектив фокусируется тихо и плавно, будь то общий план или далекие объекты крупным планом. Видеоролики разрешением 4K получаются резкими и четкими даже при съемке на ходу.
В центре событий
Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на пять ступеней длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать четкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и почти бесшумно.
Полный контроль
Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.
Всегда во всеоружии
Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для втягивания или вытягивания объектива достаточно поворота кольца зуммирования.
Небольшой вес
Во втянутом положении этот зум-телеобъектив для беззеркальных фотокамер формата DX занимает очень мало места. Втянутый объектив фиксируется на месте, что облегчает его транспортировку.