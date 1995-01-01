Компактный и легкий (для своего класса) сверхдлиннофокусный объектив с достаточно высокой светосилой, превосходной резкостью и приятным боке. Отличный выбор для фотографов-натуралистов, съемки спорта, авиационных шоу и других сюжетов, требующих высокой кратности увеличения. Встроенный оптический стабилизатор компенсирует вплоть до 5.5 ступеней экспозиции при работе в одиночку или до 6 ступеней при работе вместе с матричным стабилизатором (при наличии в камере).

Отличный выбор для путешественника: объектив очень компактный и легкий для 400mm f/4.5, он легко поместится даже в небольшой рюкзак или плечевую сумку. При этом сложная оптическая схема со множеством специальных элементов обеспечивает превосходную резкость (можно наблюдать на MTF графике), а также качественно исправляет хроматические аберрации (каемки из ложных цветов).

Хорошая светосила позволяет мягко размыть фон, объектив обладает приятным боке с чистыми бликами от расфокусированных источников света (без «луковых колец»). Кроме того, вы можете поставить на него 1.4х телеконвертер для получения 560mm f/6.3 c лишь незначительным снижением качества изображения (устанавливать 2х телеконвертер мы не рекомендуем из-за сильного падения резкости и роста хроматики).

Объектив выполнен в прочном корпусе с защитой от пыли и влаги. На многофункциональное кольцо Control ring можно привязать управление диафрагмой, ISO или компенсацией экспозиции, оно вращается очень плавно, бесступенчато. Штативную лапку можно снять, если она вам мешается. Присутствует такая функция, как быстрый возврат фокуса к заранее заданной дистанции (Recall) – эта функция помогает, если камера теряет объект на монотонном фоне или отвлекается на другие.

Характеристики