Объектив Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8 (состояние 5) (б/у)
Код товара : УТ-00075730
Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-17/1
Причина уценки:
Отсутствуют.
Гарантия 90 дней
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Описание
Линейка Серия Z
Тип объектива широкоугольный, Фиксированный фокус
Фокусное расстояние постоянное
Фокусное расстояние фикс-объектива 28 мм
Минимальное расстояние фокусировки 0.19 м
Минимальная диафрагма (F) 2.8
Число лепестков диафрагмы 7
Байонет Nikon Z
Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм
Число групп элементов 8
Число элементов 9
Число асферических элементов 2
Диаметр 70 мм
Длина 43 мм
Вес 155 г
Код товара: 140730
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: Отсутствуют.
Комплектация: объектив, крышки, чехол, коробка.
Гарантия 90 дней.