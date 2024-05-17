Объектив Nikon Nikkor Z 28mm f/2.8 (состояние 5) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00075730 Артикул : б/у-КП32 К 2024-05-17/1

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Задать вопрос Причина уценки: Отсутствуют. 22 500 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Линейка Серия Z

Тип объектива широкоугольный, Фиксированный фокус

Фокусное расстояние постоянное

Фокусное расстояние фикс-объектива 28 мм

Минимальное расстояние фокусировки 0.19 м

Минимальная диафрагма (F) 2.8

Число лепестков диафрагмы 7

Байонет Nikon Z

Диаметр резьбы для светофильтра 52 мм

Число групп элементов 8

Число элементов 9

Число асферических элементов 2

Диаметр 70 мм

Длина 43 мм

Вес 155 г Код товара: 140730

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: Отсутствуют.

Комплектация: объектив, крышки, чехол, коробка.

Гарантия 90 дней.

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