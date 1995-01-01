Описание

Проявите художественное мастерство с помощью легкого зум-объектива, создающего красивое боке. Будь то малая глубина резко изображаемого пространства или короткая выдержка при естественном освещении, всюду кроются возможности для творчества. Экспериментируйте с классическими фокусными расстояниями, а постоянная диафрагма f/2,8 обеспечит стабильную экспозицию во всем диапазоне зума.

Художественное боке

Широкий байонет Z, светосила f/2,8 и 9-лепестковая диафрагма со скругленным отверстием позволяют четко сфокусироваться на объекте и создают на фоне мягкое и естественное боке. Используйте выборочный фокус для усиления драматического эффекта и выйдите на новый уровень портретной съемки.

Всегда подходящее освещение

Благодаря большой максимальной диафрагме этот объектив дает отличный результат при любом освещении. Даже если света недостаточно, снимки получаются четкими, а короткая выдержка позволяет запечатлеть движение, не жертвуя яркостью.

Попробуйте что-то новое

Диапазон зума от широкого угла до телефото отлично подходит для экспериментов с компоновкой кадра. Охватывайте больше пространства при фокусном расстоянии 28 мм. Снимайте эффектные портреты при фокусном расстоянии 75 мм. Или выберите эффектный ракурс: подойдите ближе и сделайте снимок сверху или снизу.

Сделайте шаг вперед

Объектив NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 отлично справляется с макросъемкой. Минимальное расстояние фокусировки 0,19 м при фокусном расстоянии 28 мм позволяет создавать крупные планы с потрясающей широкоугольной перспективой. При съемке с фокусным расстоянием 75 мм минимальное расстояние фокусировки составляет 0,39 м, позволяя подчеркнуть мельчайшие детали объекта. Боке на малых дистанциях особенно выражено и делает снимки действительно захватывающими.

Быстрая и точная фокусировка

Фокусировка выполняется плавно, бесшумно и точно даже при съемке с близкого расстояния. Быстрая система автофокусировки объектива идеально синхронизируется с АФ с обнаружением глаз, которым оснащена фотокамера Nikon Z, чтобы не терять фокус при портретной съемке.

Оптимизация для видеосъемки

Добавьте в свое портфолио видеоролики! Дыхание фокуса практически отсутствует, и фокус можно смещать, не меняя построение кадра. Управление диафрагмой плавное, поэтому изменение яркости во время видеосъемки выглядит естественно.

Оцените, на что он способен

В построении кадра. В работе с движением. В использовании глубины резко изображаемого пространства. Благодаря малому весу и превосходной оптике NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 — это отличный универсальный объектив и незаменимый помощник.

Высокая детализация

Этот светосильный зум-объектив обеспечивает высокую детализацию и насыщенность цветов и снижает количество искажений даже при съемке в широкоугольном положении.

Удобное управление

Кольцо управления поворачивается плавно, без щелчков. Его можно настроить под свой стиль съемки. Используйте его для точной ручной фокусировки или для управления диафрагмой, ISO или коррекцией экспозиции.

Готовность к работе

Объектив NIKKOR Z 28-75mm f/2.8 защищен от пыли и капель воды¹, а его покрытие легко чистить. Хотите сделать кадры на широком угле с низкой точки или снять городской пейзаж в дождливую погоду? Действуйте не задумываясь!

¹ Компания не дает гарантий, что объектив сохранит защиту от пыли и влаги во всех ситуациях и при любых условиях.