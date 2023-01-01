Описание

Nikon NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 – это компактный, «светлый» и доступный объектив для камер Nikon Z формата APS-C. В полнокадровом эквиваленте его фокусное расстояние составляет 36 мм – умеренно-широкий угол зрения (61°) хорошо подходит для съемки самых разных сюжетов, включая портреты, натюрморты и пейзажи.

Оптическая схема включает 9 элементов в 8 группах, 2 из которых асферические, что обеспечивает, в частности, очень высокую резкость по центру лишь с небольшим снижением к границам кадра. Объектив обладает довольно приятным рисунком боке: в большинстве ситуаций размытие фона получается очень мягким, хотя в некоторых случаях заметна небольшая контуризация, а блики от ярких источников света (таких как лампочки или фонари ночного освещения) могут иметь «луковую», пористую структуру. Какие-либо значительные дефекты не замечены: виньетирование практически отсутствует, линейных искажений геометрии нет, хроматические аберрации находятся на очень низком, малозаметном уровне. Возможно, что часть аберраций исправляется камерой электронно, но так или иначе, итоговый результат очень хороший.

Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 18 см (от фокальной плоскости), что позволяет снимать небольшие объекты крупным планом. Поскольку объектив обладает очень легким блоком линз, фокусировка для камеры не составляет труда: фокус наводится быстро и точно, небольшое рыскание можно наблюдать только при съемке вечером или ночью. При фокусировке перемещаются только задние группы линз, передние элементы остаются на своих местах и не выезжают из корпуса. Nikon обещает, что эффект «дыхания фокуса» (смещение границ кадра при переходе от минимальной дистанции фокусировки к бесконечности и обратно) у этого объектива в значительной степени подавлен, что будет очень приятно для видео. Работу мотора фокусировки нельзя назвать полностью бесшумной, но все же он очень тихий (здесь применяется шаговый STM мотор).

Корпус объектива выполнен по большей части из пластика. Он обладает пыле- и влагозащитой, а функции кольца объектива можно изменить через меню камеры: например, можно назначить на него ручную фокусировку, управление диафрагмой или коррекцию экспозиции в программном режиме.

NIKKOR Z DX 24mm f/1.7 можно назвать универсальным объективом для всех APS-C камер Nikon Z. Он очень компактный, что подчеркивает компактность APS-C формата как такового – носить камеру с таким объективом в поисках хороших снимков можно хоть целый день, не устав при этом к вечеру. Благодаря своей максимальной диафрагме f/1.7 он позволяет делать снимки с красиво размытым фоном, высокая светосила также помогает при слабом освещении. Фокусировка работает надежно и быстро, резкость высокая. Ближайшим конкурентом является, пожалуй, Viltrox AF 23mm f/1.4, который приблизительно на 1/2 ступени светлее и обладает чуть более мягким боке, но при этом немного крупнее, менее резок по центру на открытой диафрагме и не может гарантировать такую же быстроту и точность автофокуса.