Объектив Nikon Nikkor Z 24-70mm f/2.8 S II (уцененный)
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Описание
NIKKOR Z 24–70 мм f/2.8 S II – это инженерное достижение, первый профессиональный объектив 24–70 мм с внутренним зумом, а также самый легкий в своем классе (на момент анонса, 22 августа 2025 г.). При весе всего 675 г этот универсальный объектив стал еще более устойчивым и удобным в использовании благодаря корпусу, который не выдвигается и не убирается при изменении фокусного расстояния. Если у модели первого поколения три больших стеклянных элемента располагались прямо у переднего края корпуса, то теперь там находится 1 асферический элемент, а общее количество элементов в передней трети объектива снизилось с 7 до 3. Это существенно сбалансировало весь объектив, убрало перевес на передний край.
Универсальный, устойчивый, прочный
Внутренний зум значительно улучшает защиту от пыли и влаги: отсутствует эффект всасывания пыли при выезде передней части, капли воды также не могут попасть внутрь на складывающемся тубусе. Поэтому вы можете смело отправляться в путь, не беспокоясь о сохранности своего оборудования. Оправа объектива не мешает съёмке крупным планом, а при установке на внешний подвес вам не требуется заново производить балансировку при изменении фокусного расстояния. Еще одна положительная новость для любителей видео: дыхание фокуса снижено в 2 раза, по сравнению с предыдущей моделью.
Новый механизм фокусировки
Это первый зум-объектив, использующий новый привод Silky Swift Voice Coil Motor (SSVCM) на базе магнитных катушек. Nikon заявляет, что автофокус стал работать в 5 раз быстрее (при использовании с камерами, оснащенными процессором Expeed 7), а также на 50% тише и на 60% точнее в слежении при одновременном зуммировании.
Более плавное и выраженное боке
Новая оптическая конструкция оснащена прецизионно изготовленными асферическими линзами, которые прекрасно формируют свет. Размытие на переднем и заднем планах выражено очень хорошо, с плавным переходом в нерезкость, что создаёт впечатление, будто вы снимали светосильным фикс-объективом. 11-лепестковая диафрагма сохраняет скругленную форму в широком диапазоне значений, что улучшает передачу расфокусированных источников света, а в закрытых положениях (f/16, f/22) формирует красивые 11-конечные звездочки. Диафрагмой можно управлять как с камеры, так и с помощью кольца на корпусе, которое вращается с отсечками или полностью плавно – второе важно для творческой видеозаписи.
Максимальное увеличение в положении 70 мм составляет 0.32х – это еще далеко от макро, но позволяет создавать прекрасные крупные планы. Выделенное кольцо для ручной фокусировки помогает наводиться точно и плавно: для этого даже не нужно переключаться в ручной режим, просто поверните кольцо для доведения фокуса в нужную точку. Направление вращения, линейность / нелинейность отклика и длину хода кольца можно настроить через меню камеры.
Бленда HB-117 оснащена открывающимся лючком для возможности работы со светофильтрами во вращающихся оправах (поляризационные, Vario ND, эффектные).
Две пользовательские кнопки L-Fn позволяют привязать к себе какую-либо функцию для быстрого доступа. Они расположены таким образом, чтобы всегда быть под рукой, снимаете ли вы с горизонтальной или с вертикальной ориентацией кадра.
Диаметр резьбы для светофильтров уменьшился с 82 до 77 мм – такие фильтры немного дешевле и легче. Кроме того, по размеру они совпадают с фильтрами для Nikon Z 70-200/2.8 S.
Для защиты от бликов и ореолов применяются такие покрытия как Meso Amorphous Coat, ARNEO и Nano Crystal Coat.
Характеристики
- Байонет: Nikon Z
- Фокусное расстояние: 24-70 мм
- Относительное отверстие: 1:2.8
- Минимальная диафрагма: 1:22
- Минимальная дистанция фокусировки: 0.24 м (широкий угол) ~ 0.33 м (теле), максимальное увеличение 0.32х (при 70 мм)
- Угол поля зрения: 84° - 34°20' (полный кадр)
- Конструкция объектива: 14 элемента в 10 группах (включая 3 асферических и 2 низкодисперсионных ED элемента)
- Диаметр светофильтра: 77 мм
- Число лепестков диафрагмы: 11
- Вес: 675 г
- Размеры: 84 х 142 мм
- Особые характеристики: внутренняя фокусировка, внутренний зум, защита от пыли и влаги
- Дата анонса: август 2025 г
- Комплектация: крышка передняя LC-77B, крышка задняя LF-N1, бленда HB-117, чехол CL-C2
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