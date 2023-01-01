Описание

Компактный размер этого объектива NIKKOR Z заставит вас задуматься о том, что вы знаете о полнокадровых зум-объективах. Будучи самым маленьким и легким полнокадровым зум-объективом¹, NIKKOR Z 24–50 мм выгодно выделяется среди громоздких и тяжелых моделей. Компактный и резкий, он готов запечатлеть жизнь так, как ее видите вы. Где бы вы ни были.

Легко взять с собой

С объективом NIKKOR Z вы ничего не пропустите. Его удобно носить с собой, а бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для уборки или выдвижения объектива достаточно поворота кольца зуммирования.

Богатство возможностей

Обширные пейзажи и детали интерьеров. Притягивающие портреты и репортажная уличная съемка. С помощью этого универсального зум-объектива можно запечатлеть практически все. Берите его с собой практически везде — он компактный и тихий.

Превосходное качество изображения

Благодаря впечатляющей способности байонета Z собирать свет, фотографии и видеоролики получаются очень резкими и равномерно освещенными по всему кадру. Усовершенствованные технологии объективов Nikon сводят к минимуму искажения на краях кадра, которые могут возникнуть при съемке на широких углах, чтобы добиться исключительно четких результатов.

На ваши снимки обратят внимание

Этот объектив компактен, однако дает возможность снимать превосходные кадры. Он поддерживает некоторые из самых популярных фокусных расстояний, обеспечивая невероятную детализацию и выдающуюся резкость по всему кадру.

Создавайте визуальные истории

24 мм, 35 мм или 50 мм — очутитесь ближе к объекту съемки. Минимальное расстояние фокусировки 0,35 м во всем диапазоне зуммирования обеспечивает полный контроль кадра: от крупных планов до фокуса на бесконечности.

Полон жизни

Линза из стекла ED и асферические элементы объектива обеспечивают минимальный уровень искажений. Вы получаете резкие изображения с яркими цветами и глубоким контрастом, даже при съемке в широкоугольном положении.

Отличное решение для видео

Объектив NIKKOR Z 24–50 мм с его естественным широким углом зрения великолепно охватит все объекты в кадре. При использовании объектива с полнокадровой фотокамерой Nikon Z видеоролики разрешением 4K получаются резкими и четкими даже при съемке на ходу. При регулировке фокуса для достижения более профессиональных результатов подавляется «дыхание фокуса».

Тихая АФ

Благодаря дополнительному свету, собираемому байонетом Z, и практически бесшумному шаговому мотору, обеспечивается быстрая, бесшумная и точная фокусировка. При съемке портретов АФ с обнаружением глаз будет фокусироваться на нужном объекте.

Полный контроль

Настраиваемое кольцо управления обеспечивает быстрый и бесшумный доступ к основным настройкам фотокамеры. Используйте его для управления диафрагмой (идеально для постепенного выведения объектов из затемнения и наоборот при видеосъемке), коррекции экспозиции или регулировки ISO.