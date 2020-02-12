Этот светосильный 20-миллиметровый полнокадровый объектив для беззеркальных фотокамер надежно герметизирован и оснащен улучшенной оптикой — с его помощью можно снять любой сюжет. Исключительная резкость изображения по всему кадру, отличные результаты при слабом освещении, каждая деталь сюжета воспроизводится этим объективом с потрясающей точностью.

Навстречу дикой природе

Бескрайние просторы с высокой детализацией. Завораживающие ночные пейзажи. Выдающиеся оптические характеристики этого объектива означают, что звезды сохраняют округлую форму даже при съемке с максимально открытой диафрагмой. Объектив обеспечивает невероятную резкость, даже при фокусировке на объектах вблизи. А блики сводятся к минимуму даже при контровом освещении.

Глубина и красота

Широкий байонет Z, светосила f/1,8 и 9-лепестковая диафрагма со скругленным отверстием дают отличный результат при любом освещении. Объектив обеспечивает эффект звездных лучей и плавный естественный эффект боке до самого края кадра.

Широкие просторы и крупные планы

Отличная резкость, которая по мере приближения к объекту только увеличивается. Минимальное расстояние фокусировки в 0,20 м позволяет управлять кадром от крупного плана до бесконечности.

Четкая и резкая прорисовка

Стекло ED и асферические линзы корректируют хроматические аберрации, а антибликовое покрытие Nano Crystal Coat от Nikon борется с двоением изображения и бликами. Независимо от настроек, вы сможете запечатлеть полную картину.

Видеоролики, которые вдохновят на приключения

Этот полнокадровый объектив фокусируется быстро, плавно и бесшумно, поэтому он отлично подходит для съемки как фотографий, так и видеороликов. Глубину резко изображаемого пространства можно менять прямо на объективе, а кольцо управления поворачивается бесшумно и позволяет добиваться точной фокусировки. «Дыхание фокуса» практически отсутствует.

Естественные движения

Для колец фокусировки подобран комфортный вращающий момент. Кольцо управления можно использовать для бесшумного контроля диафрагмы, ISO или коррекции экспозиции.

Защита

Снимайте на улице в любую погоду, не беспокоясь о состоянии объектива. Все движущиеся части объектива надежно защищены от пыли и капель воды.

Характеристики