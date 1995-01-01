Описание

Полнокадровый сверхдлиннофокусный объектив для беззеркальных камер Nikon Z. Превосходно подходит для съемки животных и птиц, спорта, авиатехники и других сюжетов, требующих высокой кратности увеличения. При этом объектив весит меньше 2 кг, то есть отлично подходит для путешествий и съемки на природных локациях. Трансфокация и фокусировка осуществляются за счет внутреннего перемещения линз, что обеспечивает дополнительную защиту от проникновения внутрь пыли и влаги. Высокоскоростной шаговый мотор STM обеспечивает быструю и точную фокусировку как при фото-, так и при видеосъемке.

Объектив оснащен встроенным оптическим стабилизатором VR, который компенсирует до 5.5 ступеней, позволяя снимать с более длительной выдержкой. Оптическая схема с 6 ED элементами (со сверхнизким коэффициентом дифракции) обеспечивает резкое изображение без хроматических аберраций. Для съемки видео также будет важно, что у объектива в значительной степени скомпенсировано так называемое «дыхание фокуса»: границы кадра почти не смещаются при изменении дистанции фокусировки. Стыки деталей корпуса уплотнены для защиты от пыли и влаги, а передний элемент покрыт твердым фторсодержащим покрытием, которое отталкивает капли воды или масла, а также легко очищается парой движений тканевой салфетки.

Nikon Nikkor Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR также может использоваться вместе с телеконвертерами 1.4x или 2х.

На корпусе расположено несколько кнопок L-Fn, чьи функции можно задать через меню камеры, а также ограничитель дистанции фокусировки и проушины для крепления ремня.