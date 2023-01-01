Этот объектив позволяет легко переходить от широкого угла к крупным планам. Видеоролики разрешением 4K получаются резкими даже при съемке на ходу.

Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать резкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и практически бесшумно.

Полный контроль

Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.

Всегда во всеоружии

Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный складной механизм объектива работает быстро и просто. Для открытия и закрытия объектива достаточно поворота кольца зуммирования.

Компактный

Этот зум-объектив для беззеркальных фотокамер формата DX весит всего 135 г и в закрытом положении почти не выступает из корпуса фотокамеры. Закрытый объектив фиксируется и надежно удерживается на месте.