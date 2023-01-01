Объектив Nikon Nikkor Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX, серебристый
Код товара : УТ-00055840
Артикул : JMA715DA
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
46
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
50
Относительное отверстие
1:3.5 – 1:6.3
Минимальная диафрагма
f/22–40
Минимальная дистанция фокусировки
Положение зума 16 мм: 0,25 м, положение зума 24 мм: 0,2 м, положение зума 35 мм: 0,23 м, положение зума 50 мм: 0,3 м (измеряется от фокальной плоскости)
Угол поля зрения
От 83° до 31° 30' (область изображения DX)
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах (включая 1 элемент из стекла со сверхнизкой дисперсией (ED) и 4 асферических элемента)
Число лепестков диафрагмы
7
Физические характеристики
Вес
Прибл. 135 г
Размеры товара
70 x 32 мм
Комплектация
Комплектация
Передняя защитная крышка объектива LC-46B диаметром 46 мм (защелкивающаяся), задняя защитная крышка объектива LF-N1
Описание
Здесь. Там. Везде. Благодаря универсальному диапазону фокусных расстояний и быстрой фокусировке этот широкоугольный зум-объектив можно назвать по-настоящему на все случаи жизни. Он станет верным спутником во время ежедневных прогулок и дальних путешествий. Возьмите его с собой — фотографии и видеоролики будут отличного качества.
Благодаря широкому байонету Z от Nikon делать снимки с помощью этого объектива можно из разных положений, от широкоугольного до портретного, сохраняя максимальную детализацию, глубину и множество цветовых оттенков. Покажите всем, как восхитительно красив ваш город. Сделайте потрясающе естественные групповые снимки или ведите репортажную съемку, чтобы запечатлеть великолепие момента. Опробуйте объектив в видеосъемке: четкость и резкость изображения приятно порадуют вас.
В широкоугольном положении объектив отлично подходит для съемки в условиях ограниченного пространства. Минимальное расстояние фокусировки 0,2 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи.
Даже при недостаточном освещении вы сможете запечатлеть эмоции и движения, ничего не упустив. Мягкое боке выделит объекты съемки на красиво размытом фоне.
Этот объектив позволяет легко переходить от широкого угла к крупным планам. Видеоролики разрешением 4K получаются резкими даже при съемке на ходу.
Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать резкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и практически бесшумно.
Полный контроль
Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.
Всегда во всеоружии
Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный складной механизм объектива работает быстро и просто. Для открытия и закрытия объектива достаточно поворота кольца зуммирования.
Компактный
Этот зум-объектив для беззеркальных фотокамер формата DX весит всего 135 г и в закрытом положении почти не выступает из корпуса фотокамеры. Закрытый объектив фиксируется и надежно удерживается на месте.