Объектив Nikon Nikkor Z 16-50mm f/3.5-6.3 VR DX
Код товара : УТ-00037504
Артикул : JMA706DA
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
46
Минимальное фокусное расстояние, мм
16
Максимльное фокусное расстояние, мм
50
Относительное отверстие
1:3.5 – 1:6.3
Минимальная диафрагма
1:22 – 1:40
Минимальная дистанция фокусировки
фокусное расстояние 16 мм: 0,25 м; 24 мм: 0,2 м; 35 мм: 0,23 м; 50 мм: 0,3 м (измеряется от фокальной плоскости)
Угол поля зрения
83° – 31° 30
Конструкция объектива
9 элементов в 7 группах (4 асферических, 1 низкодисперсионный)
Физические характеристики
Вес
135 г
Размеры товара
70 х 32 мм (в транспортировочном положении)
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя
Описание
Благодаря широкому байонету Z от Nikon делать снимки с помощью этого объектива как в широкоугольном положении, так и в портретном, сохраняют максимальную детализацию, глубину и множество цветовых оттенков. Покажите всем, как восхитительно красив ваш город. Сделайте потрясающе естественные групповые снимки или ведите репортажную съемку, чтобы запечатлеть великолепие момента. Опробуйте объектив в видеосъемке: четкость и резкость изображения приятно порадуют вас.
В гуще событий
В широкоугольном положении объектив отлично подходит для съемки в условиях ограниченного пространства. Минимальное расстояние фокусировки 0,2 м позволяет четко фокусироваться на деталях вблизи.
Искренние эмоции
Даже при недостаточном освещении вы сможете запечатлеть эмоции и движения, ничего не упустив. Мягкое боке выделит объекты съемки на красиво размытом фоне.
Великолепное видео
Этот объектив позволяет легко переходить от широкого угла к крупным планам. Видеоролики разрешением 4K получаются резкими и четкими даже при съемке на ходу.
Здесь и сейчас
Объектив NIKKOR Z превосходно проявляет себя независимо от того, снимаете вы фото или видео. Встроенная система подавления вибраций в объективе позволяет снимать с выдержками на 4,5 ступени длиннее, чем без нее.¹ Вы сможете снимать четкие фото в сумерках и не опасаться, что при съемке видео дрожание рук испортит результат. При этом фокусировка выполняется быстро и почти бесшумно.
Полный контроль
Бесшумное кольцо управления можно использовать для настройки параметров основных функций, в том числе ручной фокусировки (по умолчанию), управления диафрагмой (идеально для эффектов появления и исчезания при съемке видео) или коррекции экспозиции.
Всегда во всеоружии
Теперь вы не пропустите ни одного великолепного кадра. Бескнопочный парковочный механизм объектива работает быстро и просто. Для втягивания или вытягивания объектива достаточно поворота кольца зуммирования.
Компактный
Этот зум-объектив для беззеркальных фотокамер формата DX весит всего 135 г и во втянутом состоянии почти не выступает из корпуса фотокамеры. Втянутый объектив фиксируется и надежно удерживается на месте.