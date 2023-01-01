Объектив Nikon Nikkor Z 14-30mm f/4 S
Код товара : УТ-00032295
Артикул : JMA705DA
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Nikon Z
Диаметр светофильтра, мм
82
Минимальное фокусное расстояние, мм
14
Максимльное фокусное расстояние, мм
30
Относительное отверстие
1:4
Минимальная диафрагма
1:22
Минимальная дистанция фокусировки
0.28 м
Угол поля зрения
114° - 72° (35 мм), 90° - 50° (APS-C)
Конструкция объектива
14 элементов в 12 группах (4 асферических, 4 со сверхнизким коэффициентом дисперсии)
Физические характеристики
Вес
485 г
Размеры товара
89 х 85 мм
Комплектация
Комплектация
крышки передняя и задняя, бленда LF-N1, чехол CL-C1
Описание
Сверхширокоугольный зум-объектив NIKKOR Z.
Окажитесь в центре сцены с полнокадровым сверхширокоугольным зум-объективом, дающим свободу творчества. Объектив NIKKOR Z 14-30mm f/4 S отличается компактным корпусом и плоским передним элементом. Он поддерживает фильтры 82 мм и легко помещается в небольшую сумку. Делайте фотографии и видеоролики с эффектом присутствия — где бы вы ни оказались.
Поддержка фильтров
Это первый в мире полнокадровый 14-мм объектив, который поддерживает установку светофильтров¹. Поляризационные, градиентные, цветные, нейтрально-серые, инфракрасные фильтры – используйте любые. Незаменимо для профессиональной фото- и видеосъемки.
¹ Среди сменных объективов для цифровых фотокамер, по состоянию на 8 января 2019 г.
Безупречная четкость
Передовая оптическая конструкция. Ускоренный обмен данными между объективом и фотокамерой. В результате — исключительная резкость и минимальное искажение во всем диапазоне зума.
Пейзажи. Городские ландшафты
Покажите больше. Превосходная прорисовка объектов — от огней большого города до бескрайнего неба. Благодаря исправленной коме звезды и уличные фонари выглядят как источники света круглой формы.
Архитектура. Интерьеры
Направляющие линии. Смелые углы. Снимайте без усилий в тесных помещениях и на узких улочках. Околонулевая дисторсия и минимальное расстояние фокусировки 0.28 м для всего диапазона зума дают вам полный контроль кадра: от крупного плана до фокуса на бесконечности.
Создан для видео
С легкостью перемещайтесь между ярко освещенным и темным пространством. Тихий шаговый фокусировочный STM мотор, постоянная диафрагма f/4, дополнительное управляющее кольцо на корпусе, поддержка внутрикамерной 5-осевой стабилизации – все это гарантирует отличный результат при съемки видео на профессиональном уровне. «Дыхание фокуса» сведено к минимуму, еле заметно.
Компактность, надежность, легкость
Конструкция объектива гарантирует, что он не займет много места в сумке с оборудованием. Да и нужна ли вообще специальная сумка? С этим объективом вы можете снимать налегке. Все движущиеся части и стыки корпуса защищены от пыли и капель воды специальными уплотнителями. Фторсодержащее водоотталкивающее покрытие передней линзы облегчает очистку от пыли, брызг и отпечатков пальцев.