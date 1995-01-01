Длиннофокусный портретный объектив профессионального уровня. Объектив получил собственное имя – Plena, – что само по себе говорит о его особом положении в линейке Nikkor Z. При разработке оптической схемы максимальное внимание было уделено тому, чтобы полностью устранить виньетирование, которое в том числе вызывает эффект «кошачьих глазок» в области боке. 4 низкодисперсионных ED элемента и 1 коротковолновой рефракционный SR элемент успешно подавляют хроматические аберрации (кайму из ложных цветов), в схеме также присутствует 1 асферический элемент, который исправляет сферические аберрации (например, кому). Как можно видеть на графике MTF, объектив обеспечивает превосходную резкость и контраст по всему полю изображения.

Фокусировка осуществляется с помощью 2 линейных шаговых STM моторов, которые работают быстро и плавно. Это происходит с помощью плавающих линзогрупп внутри корпуса, что не только снижает вероятность засасывания пыли, но и исправляет аберрации при съемке с минимальной дистанции фокусировки (0.82 м). Для защиты от бликов и ореолов при съемке с контровым светом в объективе применено новейшее просветляющее покрытие Meso Amorphous Coat, которое наиболее эффективно работает против диагональных лучей. Часть элементов покрыта ARNEO Coat – тоже достаточно новым типом просветляющего покрытия (впервые применено в 2019 г).

В объективе используется 11-лепесткая электромагнитная диафрагма, которая обеспечивает практически идеально круглую форму отверстия при любом значении, от f/1.8 до f/16. Для съемки видео будет также важно, что диафрагма открывается и закрывается плавно, без заметных скачков экспозиции. Для управления параметрами съемки на корпусе присутствуют 2 программируемые кнопки Fn1 и Fn2, функции которых можно назначить через меню камеры. Также имеется многофункциональное кольцо Control Ring, которое можно назначить на управление диафрагмой, ISO или другими параметрами. Объектив выполнен в пыле- и влагозащищенном корпусе.

В целом, Nikkor Z 135mm f/1.8 S Plena – это высококлассный объектив для художественной съемки. Идеальное качество боке, высокая резкость, яркие и насыщенные цвета – все это он, Nikkor Plena.